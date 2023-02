Concert Bouke in Ziggo Dome uitverkocht, tweede avond toegevoegd

Zanger Bouke Scholten staat volgend jaar niet één, maar twee avonden in de Ziggo Dome. Twee weken geleden werd het eerste concert aangekondigd, maar omdat dat ondertussen is uitverkocht, heeft het concertorganisator MOJO een tweede Bouke-avond aangekondigd.

Het extra concert met The Elvis Matters Band in de Amsterdamse concerthal is een dag eerder gepland, op donderdag 18 april 2024. Eerder deze maand won de 41-jarige 'Elvis uit Emmen' het televisieprogramma The Tribute - Battle of the Bands.