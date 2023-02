Burgemeester Tynaarlo heeft meer moeite drugspanden te sluiten

Thijsen, nu ruim acht jaar burgemeester van de gemeente Tynaarlo, merkt op dat hij 'drugspanden' steeds moeilijker weet te sluiten. "Dat is iets van de afgelopen anderhalf jaar", schat hij in. Om een pand waarin drugs worden gedeald of geproduceerd te sluiten, moet een burgemeester volgens de Wet Damocles toestemming van de rechter hebben, maar dat wordt dus steeds lastiger. "De juristen van een gemeente kunnen soms niet op tegen de juristen van een criminele organisatie."

Thijsen wil vooral panden sluiten die voor een direct gevaar zorgen in de omgeving. "Als er drugs wordt geproduceerd in woonwijken bijvoorbeeld." Bij sluiting gaat het om minstens een periode van een half jaar.

"Eigenlijk wil ik elk pand waarin drugs worden geproduceerd of gedeald sluiten", vervolgt de burgemeester. "Zonder daarbij voorbij te gaan aan de menselijke maat. Een pand waarin kinderen wonen sluit je niet snel, dat is een morele kwestie. In de praktijk zien we overigens dat vooral bedrijfspanden worden gebruikt voor de productie van drugs."