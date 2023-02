Voormalig Afrikahuis in Emmen krijgt tweede leven als ontsnappingsparadijs

De aanwezige planten en struiken staan er verlept bij, het dak lekt en krokodillen zijn in geen velden of wegen te bekennen. Het voormalige Afrikahuis in het Rensenpark - het oude Dierenpark Emmen - heeft betere tijden gekend. Vergane glorie, maar wel een uitstraling die past voor de beoogde nieuwe rol voor het leegstaande dierenverblijf. Vanaf de zomer krijgt de locatie een tweede leven als escape room.

Met het Afrikahuis beschikt Emmen Escapes over twee keer zoveel ruimte. Sinds 2017 was het bedrijf van Stijn Windt en Jan Wessels al gevestigd in het Rensenpark. Eerst in het inmiddels gesloopte entreegebouw, sinds 2019 in het voormalige nachtverblijf van de ringstaartmaki's in de noordwesthoek van het Rensenpark. In de daar aanwezige twee escape rooms laten deelnemers zich opsluiten om vervolgens aan de hand van puzzels, hints en aanwijzingen binnen een uur weer buiten te staan.

Uitbreiding

De uitbreiding was nodig, aldus Wessels. "Bezoekers willen graag terugkeren, maar dan moet je wel iets nieuws kunnen bieden." Snel kwam het voormalige Afrikahuis in beeld. Ideaal, aldus Wessels. Dicht bij de andere locatie en opnieuw in het Rensenpark. "Een creatieve plek waar wij ons thuis voelen."

De werkzaamheden in het voormalige verblijf zijn inmiddels gestart. Aan de huidige uitstraling van de kas gaat niet veel veranderen, verklapt Wessels. "Het past perfect bij ons thema dat ook aanhaakt op Afrika." Meer wil hij er eerst niet over kwijt.

De oude kas dient als proloog. Bezoekers zakken vervolgens af in de onderliggende kelders, waar de escaperooms zich bevinden. Er komen er twee: eentje zal rond de zomer gereed zijn. De tweede volgt tegen het einde van het jaar.

Brede glimlach