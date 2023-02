Assen aan de slag met jongerenpanel

Vorige maand gingen raadsleden de stad in om te vragen op welke manieren de Asser jeugd wil meedenken. Hierbij konden ze kiezen uit advies geven via een jongerenraad, jongerenambassadeurs, een jongerenpanel of maandelijks speeddaten met raadsleden over onderwerpen die jongeren aangaan. "We bezochten scholen, sportclubs en buurthuizen. Sommigen zijn zelfs het Asser nachtleven in geweest", vertelt ChristenUnie-raadslid Jerke Setz.