Drie jaar corona in Nederland: 'Pandemie voorbij, virus blijft'

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is de coronapandemie officieel voorbij, de laatste coronamaatregelen kunnen overboord. Maar dat wil niet zeggen dat corona helemaal weg is, zegt UMCG-viroloog Bert Niesters uit Zeegsze. "We weten dat het virus er is en ook blijft. Net zoals de griep en andere luchtweginfecties."

Van een pandemie is geen sprake meer, corona zit nu in de zogeheten endemische fase. Dat betekent dat het virus er is en af en toe extra zal opleven.

Niet de laatste pandemie

"Maar er komen weer nieuwe pandemieën. Mijn kleinkinderen zullen nog wel een of meerdere meemaken in hun leven. Daar ben ik wel van overtuigd', zegt Niesters bij RTV Noord . "We leven met steeds meer mensen op deze planeet, dicht op elkaar. Dat heeft wel risico's. En we reizen heel veel. Je bent binnen één dag aan de andere kant van de wereld."

Eerste geval was drie jaar geleden

Precies drie jaar geleden, op 27 februari 2020, werd het eerste coronageval in Nederland vastgesteld. Niesters hoorde ervan toen hij op vakantie in Valencia was. "We wisten ook niet precies wat er ging gebeuren. Natuurlijk maakten we ons wel een beetje ongerust, maar we hadden niet het idee dat het zo'n heel grote pandemie zou worden. Ik werd ook regelmatig gebeld vanuit Groningen dat we voorbereidingen moesten treffen. Ik was niet zenuwachtig, want je weet wat je moet doen. Het is je vak."

"Het is een enerverende tijd geweest", stelt Niesters, terugblikkend op de voorbije drie jaar. "We waren redelijk goed voorbereid en wisten hoe we het ziekenhuis zo goed mogelijk konden beschermen. Daarna kwamen er allerlei uitdagingen: hoe gaan we het verder oppakken? Maar volgens mij hebben we het redelijk kunnen oplossen, met vereende krachten."

Getroffen door long covid