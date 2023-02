Helft waterschappen weigert belastingkwijtschelding voor arme ondernemers

De Landelijke Cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van uitkeringsgerechtigden, is zeer ontstemd over de situatie en noemt het pijnlijk. "Het moet niet uitmaken of je werknemer bent of zzp'er", zegt ambtelijk secretaris Peter van Leeuwen. De raad wil onderzoeken of de uitsluiting überhaupt geoorloofd is.