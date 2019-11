'Ik maak me ernstige zorgen over de kwaliteit van het onderwijs'

Aan de animo voor de Drentse bus, die leraren naar Leeuwarden kon brengen, was het vanochtend niet af te lezen. Slechts een handjevol leraren stapte in Emmen in, gevolgd door nog een kleine groep uit Hoogeveen in Meppel. Maar in de Friese hoofdstad waren uiteindelijk naar schatting zo'n vijfduizend leerkrachten bijeen.Daar werden toespraken gehouden en protestliedjes gezongen door basisschooljuffen, -meesters en leerkrachten uit het voortgezet onderwijs. Zij willen structureel meer geld voor het onderwijs, zodat het lerarentekort te lijf kan worden gegaan en de kwaliteit van het onderwijs hoog gehouden kan worden."Ik sta hier om duidelijk te maken aan Nederland, en vooral aan politiek Den Haag, dat er wat moet gebeuren", zegt biologielerares Luciënne Japchen Lenstra. Ze geeft les op het Hondsrug College in Emmen.De 460 miljoen die onderwijsminister Slob vorige week eenmalig aanbood, is niet voldoende, vinden de stakende leraren. "In het belang van onze kinderen moeten we ervoor zorgen dat er geïnvesteerd wordt in het onderwijs, zodat wij als leerkrachten goed werk kunnen leveren. We hopen dat politiek Den Haag wordt wakkergeschud", zegt Japchen Lenstra."Ik sta hier puur voor de kwaliteit van het onderwijs. Eigenlijk is onderwijs de basis van de economie", zegt Peter Blanken, wiskundeleraar aan het Esdal College in Oosterhesselen. "Als je nu al kijkt waar het kwalitatief naartoe gaat, maak ik me ernstige zorgen, ook voor de toekomst. Zijn er dan nog minder leraren, wordt mijn werkdruk nog hoger?"Leraar Michel Blanken: "Ik heb zelf twee kinderen, van wie één in het basisonderwijs. Ik zie nu al op de school van mijn dochter dat vervanging lastig te regelen was, toen er meerdere zieken waren. Dadelijk zit mijn dochter ook thuis, omdat er geen invaller is."Volgens hem heeft het lerarentekort in het basisonderwijs direct gevolgen voor het middelbaar onderwijs. "Leerlingen komen met achterstand bij mij binnen en dat betekent voor mij dat ik nog harder moet worden."Onderwijsminister Slob heeft in een reactie laten weten dat hij er begrip voor heeft dat leraren en schoolleiders 'het zwaar hebben', maar hij kan ze niet beloven dat er structureel nog meer geld komt om het personeelstekort en de hoge werkdruk aan te pakken. Er ligt al 'een mooi aanvullend pakket', vindt hij, doelend op de 460 miljoen die hij vorige week heeft toegezegd.Met het extra geld dat is toegezegd kunnen scholen 'de komende jaren doen wat nodig is' om lege plekken voor de klas in te vullen, zegt Slob. Hij wijst er verder op dat het kabinet eerder al structurele investeringen in het onderwijs heeft aangekondigd, om de werkdruk te verlagen en de salarissen van leraren te verhogen.