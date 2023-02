Driekwart buschauffeurs legt vandaag werk neer in Drenthe

Driekwart van de buschauffeurs van Qbuzz legt vandaag het werk neer in onze provincie, zo meldt de busvervoerder. Vandaag is de eerste dag van een driedaagse staking in het streekvervoer.

Spoorvakbond VVMC roept personeel van de Vechtdallijn (Zwolle - Emmen) op om vrijdag te staken. Morgen leggen conducteurs en machinisten in de regio's Achterhoek Rivierenland, Twente en Limburg het werk neer.

Volgens vakbonden FNV en CNV zijn er vandaag en morgen vooral werkonderbrekingen bij met name buschauffeurs, in Drenthe veelal werkend bij Qbuzz. Na deze week volgen nog dertien stakingsdagen, verspreid over meerdere weken zoals deze vakbonden vorige week aankondigden.

Vastgelopen onderhandelingen

De nieuwe werkonderbrekingen zijn een vervolg op een stakingsgolf die sinds het najaar van 2022 is ingezet nadat onderhandelingen over een nieuwe cao in een impasse belandden. Voor de cao, waar zo'n 13.000 werknemers onder vallen en met name buschauffeurs, eisen FNV en CNV een loonsverhoging van bijna zeventien procent over een jaar en een loonsverhoging van veertien procent verdeeld over achttien maanden.

Daarnaast zitten ook de onderhandelingen over de de kleinere cao 'multimodaal' muurvast, waarbij vooral treinpersoneel van bijvoorbeeld Arriva en Keolis is aangesloten. Ook zij moeten volgens de vakbonden meer gaan verdienen in de nieuwe af te sluiten cao.