Slapen op matras in de kerk: Tynaarlo maakt zich op voor nieuwe asielzoekers

De vluchtelingen die eerder in de Zuidlaarder kerk verbleven, slapen nu in hotel Wapen van Vries. Zij zitten daar in ieder geval tot 1 april 2023. Eigenaar en uitbater zijn volgens de gemeente Tynaarlo nu in onderhandeling over een verlenging. "Zij worden het blijkbaar nog niet eens", zegt Thijsen, die weet dat beide partijen de zaak in de rechtbank uitvechten. In oktober vorig jaar bleek al dat de eigenaar van het hotel zich overvallen voelde door de komst van de asielzoekers.