Milieuorganisatie wil handhaven Drentse PAS-melders via de rechter afdwingen

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stapt naar de rechter om de provincie Drenthe aan te zetten tot het handhaven van PAS-melders. Dat laat Johan Vollenbroek van MOB desgevraagd weten. "Zodra we de afwijzing van de provincie binnen hebben gaan we kijken welke zaken we voor de rechter brengen", zegt Vollenbroek, die verwacht dat de provincie onderuit gaat in alle zaken die voor de rechter worden gebracht.

De PAS-melders hebben volgens MOB geen geldige vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. "Die PAS-melders zitten nu al bijna vier jaar in een illegale situatie. De regering moet nu eindelijk eens aan de bak, anders gebeurt er nooit wat. Dan is hun situatie over vijf jaar nog illegaal. Het is ook nodig dat er wat gebeurt omdat boeren nu problemen krijgen met de financiering", aldus Vollenbroek.

Van boer naar boer

Gedeputeerde Henk Jumelet zegt op dit moment niets voor de PAS-melders te kunnen doen, omdat er nog geen geld beschikbaar uit Den Haag is en ook omdat hij vreest dat Brussel het uitkopen van PAS-melders kan uitleggen als ongeoorloofde staatsteun.

Vollenbroek noemt die redenatie onzin. "Collega-boeren kunnen PAS-melders helpen aan stikstofruimte. Vergelijk het met het doneren van bloed. Maar ik zie weinig collegialiteit tussen boeren onderling. PAS-melders kunnen ook zelf stikstofruimte aankopen om uit hun illegale situatie te komen. Zelfs Mark van den Oever van Farmers Defence Force roept ze daartoe op."

Vertraging

Het kabinet zei vorig jaar de situatie van duizenden PAS-melders versneld op te willen lossen en stelde daarvoor 250 miljoen euro beschikbaar. Maar uit de brief die minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat stikstofruimte voor het oplossen van het probleem van de PAS-melders pas in 2025 beschikbaar komt.

De milieuorganisatie riep eerder de provincie Overijssel al op om te handhaven. Overijssel wist eind vorig jaar de gang naar de rechter te voorkomen doordat de provincie voor het jaar 2023 stikstofruimte heeft gevonden. Dat gebeurde in de vorm van een bemestingsverbod voor landbouwgronden die in provinciaal eigendom zijn.

Geen handhaving acht bedrijven