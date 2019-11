Gezondheidscontroles voor oud-personeel AAF na werken met schadelijke stof

Medewerkers van de inmiddels gesloten fabriek maken zich grote zorgen over hun gezondheid, bleek gisteren in de rechtbank in Zwolle. Daar werd een begin gemaakt met de strafzaak tegen beide voormalige directeuren uit Emmer-Compascuum en Coevorden.Ook bij vakbond FNV kwamen meldingen binnen. De vakbond en AAF kwamen overeen om een tweejaarlijkse gezondheidscontrole in te stellen voor oud-medewerkers."Dat moet voorkomen dat medewerkers die zorgen hebben van het kastje naar de muur gestuurd worden", zegt FNV-bestuurslid Ron Vos. "Zij krijgen een oproep en krijgen beschikking over rapportages. Bij vermoedens van aansprakelijkheid kunnen ze dat gebruiken in het aansprakelijk stellen."De kosten voor de checks worden in rekening gebracht bij AAF-eigenaar Daikin. Volgens Vos werkt het bedrijf mee: "Ik begrijp van collega's dat dat wel eens minder is in dit soort zaken. Ik denk dat ze dat doen omdat ze zich bewust zijn van de fouten. In de fabriek hing een spreuk: 'Clean air is our business.' Dan is het wel bijzonder dat dat niet geldt voor je eigen medewerkers."