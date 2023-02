Woningbouwplannen Dwingeloo 'laaghangend fruit', toch lijkt het niet op te schieten

Wanneer gaat de gemeente Westerveld haast maken met de woningbouwplannen? Dat vragen politieke partijen en Dorpsbelangen Dwingeloo zich af. Zij willen snel beweging zien en sturen een brief naar de raad.

Een plan voor honderd woningen op locatie Valderse lll tussen het industrieterrein en de Lheeweg staat al jaren in de ijskast. Het project is concreet: de grond is aangekocht en de handtekening van de projectontwikkelaar en het dorp staan eronder. Maar de toestemming van het college van burgemeester en wethouders laat op zich wachten.

"Het is vervelend dat er geen beweging in komt", vertelt Jan Bloemerts van Dorpsbelangen Dwingeloo. "Het principevoorstel van het ontwerp is 1,5 jaar geleden goedgekeurd. Niets lag ons in de weg en toen stopte het ineens. Het valt niet uit te leggen dat het al 10 jaar loopt."

Plannen aangepast

De gemeente Westerveld werkt aan de uitvoering van meerdere woningbouwplannen in de gemeente. Daar is extra budget voor uitgetrokken. Het klopt volgens de gemeente dat het eerste voorstel al in 2021 is ingediend, maar daarna zijn er nog zaken veranderd.

"Zo'n vier maanden geleden, in oktober 2022, heeft de projectontwikkelaar een aangepast bestemmingplan bij ons ingediend", schrijft de gemeente. "Het plan is uitgebreid van 65 naar 105 woningen. Dit plan moet op alle onderdelen (onder andere infrastructuur en stikstof) opnieuw worden getoetst." Dat vraagt dus tijd.

Nood is hoog

Net als op veel andere plekken is de nood voor woningen in Dwingeloo hoog. Jongeren trekken er volgens Bloemerts weg omdat andere gemeentes een groter aanbod of aantrekkelijkere prijzen hebben. "In Smilde betaal je voor eenzelfde soort woning 60.000 euro minder", vertelt Bloemerts. "Dwingeloo is gewoon een gewilde plek om te wonen."

In Dwingeloo zijn vier plekken waar uitbreiding mogelijk is. Op een van die plekken is dat ook gelukt. "Maar de prijs was zo hoog dat het vooral door mensen van buitenaf is gekocht."

Bij het project Valderse lll gaat dat anders zijn. Dat project is volgens Bloemerts ontworpen voor starters en bevat onder andere microwoningen. Het is daarnaast in een verder gevorderd stadium dan andere projecten in de gemeente. "Dit plan moet er niet voor zorgen dat andere plannen niet doorgaan, maar dit is laaghangend fruit. Pluk dat, anders ben je zo weer een jaar verder."

Sommige projecten prioriteit geven

Ook politieke partijen uit de gemeenteraad willen op korte termijn meer horen over de ontwikkelingen en de stappen die de gemeente zet. De PvdA, VVD en Gemeentebelangen constateren dat zij signalen krijgen dat er onvoldoende medewerking vanuit de gemeente aan nieuwbouw- of verbouwplannen wordt verleend.