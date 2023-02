Assen draait alternatieve roekenlocatie bij Loon niet terug

De gemeente wil vasthouden aan haar vorig jaar opgestelde roekenbeheerplan. Inzet daarvan is en blijft verhuizing van de schreeuwende en poepende roekenkolonie uit Marsdijk naar het buitengebied van Loon. En daarbij mag de populatie van de beschermde vogel niet worden aangetast.

'In gesprek blijven'

Dat Assen met de roekenaanpak niet alle partijen te vriend kan houden, neemt ze voor lief. Wel wil wethouder Broekema 'in goed gesprek blijven' met zowel de bewoners in Marsdijk als boeren in Loon, om de overlast en schade zoveel mogelijk te beperken.

Behalve Dorpsbelangen Loon, stuurde deze maand ook de werkgroep Roekenloos Marsdijk alweer een bezorgde brief naar de gemeente. De hoofdkolonie bij kinderboerderij De Beekdalhoeve roert zich de laatste weken dusdanig, dat de belangenclub geen geloof heeft in het slagen van de roekenaanpak. Volgens bewoners zitten er inmiddels meer roeken dan ooit. Dat de kolonie op den duur zal gaan nestelen op de alternatieve plek bij Loon, daar geloven ze niet in. Ze eisen andere maatregelen.

Geduld hebben

Maar volgens wethouder Broekema moeten ze in Marsdijk de uitwerking van het roekenbeheerplan nog even wat meer tijd geven. "We zullen met z'n allen geduld moeten hebben voordat de resultaten van het roekenbeheer duidelijk merkbaar worden."

De voorzitter van Dorpsbelangen Loon reageert verbitterd en boos op de gemeentelijke reactie in de hele roekenkwestie. Al heeft Hans de Willigen, naar eigen zeggen officieel nog geen brief ontvangen vanuit het Asser stadhuis over de kwestie. "Ik heb voor de zekerheid binnen het bestuur rondgevraagd, maar er is nog niks bij ons binnengekomen, ik krijg de brief nu via RTV Drenthe. Da's toch best gek?", zegt De Willigen.

Reactie gemeente 'belachelijk'

De reactie van de gemeente noemt De Willigen 'belachelijk en te gek voor woorden'. "Het lijkt nu net alsof alles netjes is gegaan. Daar denken wij totaal anders over. We zouden nog te horen krijgen over hoe de gewasschade geregeld gaat worden, als boeren straks niet meer met een gaskanon kunnen schieten om schade te voorkomen."

Volgens De Willigen hebben ze ruim twee maanden later nog altijd niks gehoord in het dorp over de schaderegeling. "Als je intussen wel de roekennesten in bomen ophangt vlak bij de akkers van die boeren, dan ben je volgens mij toch echt verkeerd bezig. En als vervolgens het argument is, dat ze ruim op tijd voor het nestelseizoen moesten handelen, waarom bespreek je pas eind november de roekenkwestie met Loon? Dat hadden ze dan veel eerder moeten doen."