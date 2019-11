Alcoholdrinkende jongeren Ganzenmarkt kunnen polsbandje ophalen

Horecagelegenheden hoeven zo niet iedereen meer op hun identiteit te controleren en kunnen met de polsbandjes makkelijker zien of jongeren 18 jaar of ouder zijn. "Het is heel goed dat we dit jaar samen met de horeca actie ondernemen om er gewoon een mooi feest van te maken", laat burgemeester Bert Bouwmeester weten.Naast de polsbandjes laat de gemeente dit jaar buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) actief controleren op alcohol in de openbare ruimte. Als derde maatregel tegen overlast plaatst de gemeente op vier locaties plaszuilen.De polsbandjes kunnen tijdens de Ganzenmarkt opgehaald worden aan de Friesestraat 51. De Ganzenmarkt in Coevorden is elk jaar op de tweede maandag van november, dit jaar is dat 11 november.