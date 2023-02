Gerenoveerd zwembad De Slagen in Schoonebeek kan weer jaren vooruit

De megaklus zit er op: het publieke zwembad De Slagen in Schoonebeek is uitgebreid gerenoveerd en kan er weer jaren tegen aan. Vandaag vond de heropening plaats.

De gemeente Emmen begon vorig jaar mei met de opknapbeurt van het overdekte zwempaleis. In totaal is er een bedrag van 1,7 miljoen euro uitgetrokken voor de broodnodige verduurzaming van het 45 jaar oude gebouw. Slechte isolatie en een hoog energieverbruik plaagden het pand.

Volgens projectleider Martin Hölscher is er daarom een groot aantal maatregelen uitgevoerd, zoals het plaatsen van een nieuwe luchtbehandelingskast, gevelvernieuwing, isolatie, nieuwe kozijnen en het aanbrengen van ledverlichting en zonnepanelen. "Condens heeft zijn effect gehad op de pand. Als er binnen wordt gestookt ontstaat er dampvorming. Toen we de gevelplaten weghaalden zagen we overal rot." Die beplating is vervangen en ook kwam er een compleet nieuwe dakconstructie bovenop het zwembad.

Luchtbehandelingssysteem

Voor de installatie van het nieuwe luchtbehandelingssysteem overheerste nog de geur van chloor bij binnenkomst. Hölscher: "Zwembad en entree zijn dankzij het nieuwe systeem nu van elkaar gescheiden."

De gemeente verwijderde verder nog aanwezig asbest uit de muren en voorzag de kleedruimtes, de entreehal en het peuterbad van nieuwe, houten plafonds.

Entreehal wordt opgeknapt

Dankzij alle genomen maatregelen is het stroomverbruik met de helft verminderd. Maar de gemeente wil graag doorpakken en denkt als volgende stap aan het plaatsen van een waterpomp. "Op die manier zijn we minder afhankelijk van gas en kunnen we bijna energieneutraal worden."

De inrichting van het zwembad ademt nog de sfeer van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Deels wordt dat aangepakt door de entree volledig te vernieuwen met houten bekleding aan de muren en een compleet nieuwe vloer. Een nieuwe balie en een plantenbak horen daar ook bij. Deze klus wordt tijdens de aankomende zomersluiting uitgevoerd.

Neptunusbad

De Slagen is een van de drie publieke zwembaden in de gemeente Emmen naast het Aquarena in Emmen en het Neptunusbad in Klazienaveen. Ook dat laatste bad wacht een grondige opknapbeurt.