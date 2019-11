Komen er woningen op de plek van Auto Mekkes in Aalden?

Al jaren heeft Henk Mekkes plannen voor woningbouw op zijn terrein aan de Aelderstraat. Die plannen zijn de laatste tijd concreter geworden en liggen bij de gemeente Coevorden. "We willen schuurwoningen bouwen. Wat goedkopere bouw, vooral interessant voor starters."Aan goedkopere woningen is behoefte, zegt Mekkes. "Er is niks te koop beneden de 200.000 euro. Als je jong bent, dan wil je vaak in je eigen dorp blijven wonen. Maar de jeugd gaat allemaal weg. Dat is jammer voor het dorp. Als je de jeugd hebt, dan heb je de toekomst.""Als je hier in het dorp om je heen kijkt, dan zie je verschillende oude gebouwen, zoals landbouwschuren. In die trant willen we bouwen. In zo'n schuur kun je dan vier, vijf of misschien wel zes woningen kwijt", legt Mekkes uit.Het terrein van het voormalige Auto Mekkes is zo'n 3500 vierkante meter groot. Hoeveel van die schuurwoningen ziet Henk Mekkes hier verrijzen? "Beter zestien, dan twee. Want twee is te duur, dat is niet betaalbaar. Hoe meer, hoe beter het te verkopen is. Dan wordt de prijs aantrekkelijker."Volgens Mekkes is er een projectontwikkelaar die wel wat in zijn plannen ziet. "We zitten nog echt in de startfase. Over twee, drie weken is er een bijeenkomst in woonzorgcentrum De Korenhof, met dorpsbelangen erbij. Dan gaan we kijken: waar is behoefte aan, wat is betaalbaar en wat wil het publiek? Dat bepaalt de waarde en het aantal woningen. Als wij ze niet verkopen kunnen, dan gaan we ook niet bouwen", besluit Henk Mekkes.Wanneer en of er iets van de plannen terechtkomt is nog even afwachten dus. De gemeente Coevorden was vandaag niet in staat om een reactie te geven op de plannen.