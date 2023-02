Vermiste parkiet Joepie wordt gevonden, maar baasje hoeft 'm niet terug

Op zaterdagavond landt het blauw-witte mannetje op een meisjesschoen van een bezoeker van het winkelcentrum in de Emmer wijk Angelslo. Uitgeput, gehavend en uitgehongerd. De draagster weet niet wat ze moet met het bezoek van boven, maar de zoon van Wiena Polée wel. Hij neemt het vogeltje mee in zijn rugzak, koopt wat voer en neemt hem mee naar huis.

Vanuit een noodkooi moet Joepie wachten op het lot dat hem wacht. Want Polée wil weten waar haar nieuwe huisgenoot vandaan komt. "Het kan zijn dat het van een jong kind is, dat vind ik dan helemaal sneu."

Pech voor Polée. Luisteraar Willem meldt zich met foto's en al. Joepie blijkt bij hem ontsnapt uit de volière. Hij neemt contact op met Polée, maar heeft een leuke boodschap voor haar. "Joepie blijft bij ons. Ik mag Joepie houden. Hij hoeft niet terug", jubelt Polée na het gesprek met Willem. "Hij hoorde dat ik hem een naam had gegeven en een beetje sneu was als hij wegging. Hij zei: als je hem graag wil houden, mag je hem van mij houden."

En zoals gezegd is dat precies waar Polée op hoopte. "We hebben gezinsuitbreiding. Nu moeten we hem tam maken, wij vonden hem tam maar hij was waarschijnlijk gewoon moe. Nu hebben we een doel."