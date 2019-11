Gezondheidsraad: vervang je loden leidingen

Dat valt te lezen in een advies van de Gezondheidsraad aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Vooral baby's die flesvoeding krijgen, jonge kinderen en zwangere vrouwen (vanwege hun ongeboren kind) lopen risico. Die gezondheidsrisico's ontstaan wanneer er te veel lood in het drinkwater zit.De Gezondheidsraad schat dat er van de acht miljoen Nederlandse huizen zo'n honderd- tot tweehonderdduizend huizen zijn die loden leidingen zouden kunnen hebben. Er is geen schatting bekend voor het aantal Drentse huizen met loden leidingen.Woordvoerder Annemoreen Ooms van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vermoedt dat het om een relatief kleine groep gaat: "In Drenthe zijn op het platteland de waterleidingen pas laat aangelegd, de meeste na de Tweede Wereldoorlog. In 1960 kwam er al een verbod op geheel loden binnenleidingen. In Drenthe zou je het probleem dus eerder tegen kunnen komen in de steden dan op het platteland". Exacte cijfers zijn dus echter niet bekend.Logischerwijs zouden loden leidingen voornamelijk voorkomen in huizen van vóór 1960, toen er nog geen verbod was op geheel loden leidingen. Volgens de Gezondheidsraad kunnen nieuwe leidingen en kranen echter ook voor een tijdelijke verhoging van lood in het drinkwater zorgen. De raad adviseert in deze gevallen de kraan, als hij een aantal uren niet gebruikt is, de eerste maanden goed door te spoelen voor gebruik.Het is lastig om in te schatten om hoeveel huizen het gaat, omdat huiseigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de binnenleidingen. Ooms: "De WMD heeft al sinds 1990, en eigenlijk daarvoor ook al, leidingen tot aan de voordeur of de watermeter van huizen vervangen. Voor het stuk erna zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. Loodgieters hebben bewoners er toentertijd wel op geattendeerd wanneer zij loden leidingen aantroffen."Een beperkt deel van de bevolking krijgt volgens de Gezondheidsraad te maken met een 'hoge blootstelling', waardoor gezondheidsrisico's ontstaan. Het lood zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat kinderen twee tot vijf IQ-punten minder scoren, aldus de Gezondheidsraad. Volwassenen zouden volgens het RIVM een grotere kans kunnen hebben op nierziektes of een hogere bloeddruk.Met onderstaand filmpje van het Zuid-Hollandse waterleveranciersbedrijf Dunea wordt duidelijk hoe je zelf kunt checken of de zichtbare leidingen in je huis van lood zijn.Wanneer inderdaad loden leidingen in het huis aanwezig zijn, adviseert de Gezondheidsraad de risicogroepen om flessenwater te gebruiken totdat de leidingen zijn vervangen.