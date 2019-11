Ziekenhuizen gaan samenwerken om blaaskanker te behandelen

Gisteren werd het Blaaskankercentrum Noord-Nederland (BCNN) geopend. De samenwerkende ziekenhuizen hebben binnen het BCNN afspraken gemaakt over wie wanneer welke zorg biedt. Op die manier hopen de ziekenhuizen dat iedere blaaskankerpatiënt binnen het netwerk van ziekenhuizen de best mogelijke zorg krijgt.​Patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker heeft een rol gespeeld bij het vormgeven van de samenwerking. Gelijkwaardige toegang tot zorg was een nadrukkelijke wens van de vereniging.In de praktijk betekent het BCNN dat patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker hun behandeling en controles in regionale ziekenhuizen krijgen. Patiënten met spierinvasieve blaaskanker en hoog-risico niet-spierinvasieve blaaskanker worden doorverwezen naar het UMCG.Het idee voor het BCNN is in 2016 ontstaan nadat uit onderzoek bleek dat niet alle Noordelijke ziekenhuizen aan de juiste kwaliteit voor behandeling van blaaskanker konden voldoen.De Treant Zorggroep heeft twee ziekenhuizen in Drenthe: Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Ook heeft Treant een locatie in Stadskanaal. De Saxenburggroep heeft één ziekenhuislocatie, het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft ook één ziekenhuislocatie, het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.