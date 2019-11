Aantal barbershops in Drenthe in vijf jaar ruim verdubbeld

Barbershops lijken populairder dan ooit. Het aantal baardkappers in Nederland is in de afgelopen vijf jaar vervijfvoudigd. Ook in Drenthe is een aanzienlijke toename te zien.

Waren er in 2014 nog zo'n 200 zaken in Nederland gespecialiseerd in baard- en snoronderhoud, in 2019 zijn dat er ruim duizend. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). In Drenthe steeg het aantal barbiers van 8 naar 19.Zuid-Holland is voor liefhebbers van de perfect bijgewerkte baard het walhalla. In de provincie zijn momenteel 283 barbershops, het meest van alle provincies. Drenthe is qua aantal de elfde provincie, alleen Friesland heeft er minder (16). De cijfers van de KvK zijn gebaseerd op bedrijfsnamen. Vestigingen met het woord barber of barbier in de naam zijn meegeteld.