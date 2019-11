Schoevers vanwege brand tijdelijk geen raadslid gemeente Borger-Odoorn

Sinds het begin van deze raadsperiode, maart vorig jaar, kampt ze met oververmoeidheid en na een brand in haar huis half oktober dit jaar heeft ze besloten om het raadswerk tijdelijk voor langere tijd neer te leggen.“Het is onvoorstelbaar wat een ravage de brand heeft aangericht. Het is alsof er een bom in mijn woning ontploft is. Er is erg veel verloren gegaan, ook dierbare herinneringen”, laat Schoevers weten. Tijdens de brand op 16 oktober was niemand in huis. Wel werd de poes gered.Het is niet voor het eerst dat Schoevers tijdelijk stopt met raadswerk. In 2018 deed ze ook al een maandje een stapje terug. Schoevers zegt het raadswerk met veel plezier te doen, maar "het vergt momenteel veel tijd. Ik word steeds vaker en sneller moe."