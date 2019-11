Zorgvrijwilliger uit Emmen koninklijk onderscheiden

Mevrouw Haaksma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar vrijwilligerswerk bij meerdere organisaties. Door haar afnemende gezondheid is ze ondertussen gestopt met haar vrijwilligerswerk.Ze waste als vrijwilliger kleding van bewoners, begeleidde de kaartclub en verrichtte allerlei hand- en spandiensten bij woon-zorg- en expertisecentrum De Horst in Emmen. Ze was daar vrijwilliger van 2002 tot 2016. Ook was ze sinds 2014 betrokken bij woon- en zorgcentrum Zuidermarke en was ze bestuurslid bij de Protestants Christelijke Ouderenbond.Daarnaast zette zich jarenlang in voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Ze was coördinator van de collecte en collecteerde zelf ook. Ook was mevrouw Haaksma sinds de oprichting in 2006 actief voor Hospice Hof van Heden. Ze was daar dertien jaar lang vrijwilliger.