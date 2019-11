Steenbergerpark in Hoogeveen krijgt eigen fietscrossbaan

In april moet hij er staan: een nieuwe crossbaan voor de jonge inwoners van Hoogeveen. Na drie jaar heeft een groep vriendinnen uit de buurt, die verspreid aan het park wonen, het geld bij elkaar. “Dit is natuurlijk fantastisch!”, vertelt Maria Benten, initiatiefnemer van het project. “Voor hetzelfde geld ben je heel lang met een plan bezig en wordt het dan toch in één keer afgekapt.”De zoons van de initiatiefnemers hebben allemaal iets met BMX. Sommigen beoefenen de sport en rijden voor training naar Dedemsvaart op en neer. Daarnaast spelen de kinderen graag bij andere crossbanen zoals op de baan van Klazienaveen of op de baan van Smilde, maar in hun buurt in Hoogveen vonden ze niets wat leek op een baan. Daarom bedachten ze andere oplossingen zoals bulten zand op de oprit en zelfgemaakte schansen.“De fietssport betekent gewoon erg veel voor me. Je kunt springen en op het achterwiel fietsen. Dat vind ik erg leuk”, zegt de zoon van Ingrid Strijker, één van de moeders. Strijker vindt het leuk dat haar zoon verder kijkt dan voetbal, wat zijn meeste leeftijdsgenootjes kiezen als sport. “Iedereen kan fietsen en als je dan op zoek bent naar vertier kun je zo even een rondje meepakken.”Maar hoe leuk en uitdagend die zelfgebouwde schansen er ook uit zagen, de ouders vonden het gevaarlijk en wilden iets anders voor de kinderen in de buurt. “Mensen werden net niet van de voeten gereden. Als kinderen gaan racen door de woonwijk, dan staan daar ook auto’s en je wil niet dat een kind tegen de auto komt. Er moet ruimte zijn voor de kinderen om te spelen”, zegt Benten.In totaal kost het project ruim 30.000 euro. Benten zocht contact met de gemeente, deed een oproep op Facebook en richtte met de andere ouders een stichting op om het plan te laten slagen. Vandaag is het laatste bedrag binnengekomen. Het geld is niet alleen nodig voor de baan en het onderhoud, de grond moet ook verbeterd worden door middel van drainage want het moet geen modderpoel worden. Bovendien wordt er een hek geplaatst om motorvoertuigen tegen te houden.De moeders krijgen steun uit alle hoeken. Zelfs de allerkleinsten zijn bereid hun spaarpot om te keren. “We worden op school benaderd door kinderen van: 'Goh, ik kan in mijn spaarpot kijken wat ik nog kan doen, komt de crossbaan er dan eerder?' Dat soort reacties krijgen we en dat is erg leuk”, vertelt Strijker.