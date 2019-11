Kinderen basisschool De Wel wél gewoon naar school

"Door de berichtgeving, waardoor de vakbonden gingen zwabberen, zijn we aan het twijfelen gebracht", zegt lerares Marja van Wieren. "We waren bereid om te staken, dat wilden de meeste collega's ook."Toch heeft de school dit weekend anders besloten. Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat er 460 miljoen wordt vrijgemaakt voor het onderwijs, toen was er veel onduidelijkheid over of de staking nu wel of niet door zou gaan. "De ouders moeten niet een speelbal worden van onze besluiteloosheid", zegt Van Wieren. "Toen hebben we de knoop doorgehakt en besloten niet te staken.’’Ondanks dat er veel scholen wel zijn gaan staken, staat De Wel achter hun besluit. Van Wieren zegt solidair te zijn met de scholen die wel actievoeren. ‘’We vinden de staking ook nog steeds nodig", geeft de lerares aan.Ze geeft aan dat het mooi is dat er zo’n groot bedrag naar het onderwijs gaat, maar dat wat leraren echt nodig hebben, extra hulp in de klas is. "In die zin waren we zeker bereid om te staken, er is nog heel veel nodig om het onderwijs wat rustiger te krijgen."