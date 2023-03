Voormalig politiebureau in Meppel wordt omgebouwd tot appartementen: 'Cellen eruit gesloopt'

Jarenlang was het een verlaten zolder, maar het voormalige politiebureau in Meppel wordt omgetoverd tot moderne woonruimte. "Toen we hier begonnen, zaten hier nog zo'n 50 duiven", wijst eigenaar Edin Todic naar het dak.

Hij staat op de tweede verdieping van een pand midden in het centrum van Meppel. Tot en met 1977 was dit het politiebureau. Daarna raakte het pand aan de Hagenstraat in verval. Er zaten nog wel wat winkels op de begane grond, maar op de eerste en tweede verdieping is sinds die tijd niets gebeurd.

Eind 2021 komt daar verandering in. Edin Todic koopt samen met zijn broer Semir het pand. Hij verbouwt de bovenste twee verdiepingen tot zeven appartementen. Gelijk koopt hij ook het pand ernaast, waar tot en met vorig jaar een stomerij in zat. Hij betrekt de beide panden in de plannen. De achterkant van deze stomerij ondergaat een grote verbouwing en er komt een verdieping bovenop. Daar komen twee maisonnettes. Een maisonnette is een appartement van twee verdiepingen.

Gewapende overval