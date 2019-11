100 jaar radio: 'Het is mijn passie'

"Het is mijn passie", vertelt Stuiver terwijl hij aan een toestel sleutelt. "Ik vind het leuk om ambachtelijk bezig te zijn met het oude vak." Hij zorgt ervoor dat de toestellen weer klinken zoals vroeger, met behulp van onderdelen uit andere oude radio's.De eerste uitzending werd op 6 november 1919 gemaakt door Hanso Idzerda uit Den Haag, met een zelf gebouwde zender. Tijdens die uitzending werden tien nummers gedraaid, waaronder 'Het meisje dat men nooit vergeet' uit 1907 van J.H. Speenhoff.Volgens Stuiver was de eerste uitzending een daverend succes. Enige tijd later zond Idzerda zelfs een concert live uit dat tot in Londen was te ontvangen. Dat was nog voordat de BBC bestond.Toch werd radio pas echt groot toen de omroepen een paar jaar later werden opgericht. Idzerda ging failliet en kwam uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog tragisch aan zijn eind. Hij werd gefusilleerd omdat de Duitsers dachten dat hij een spion was. Hij kwam kijken bij een neergestorte V2-raket. Volgens Stuiver was Idzerda alleen maar benieuwd naar de radio-techniek in het projectiel.In zijn werkkamer werkt Stuiver rustig verder aan een radio. De liefde voor de radio werd hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader had een radio-winkel in Vledder. Op latere leeftijd was hij zelf eigenaar van de museum Radio-Wereld in Diever. Nu hij zelf op leeftijd is, zijn de apparaten naar zijn huis verhuisd.Met moderne radiotechniek heeft hij niets. ​Vroeger was het een meubelstuk dat midden in de kamer stond en waar men trots op was. "Nu zit het in een plastic kast en is bestemd voor eenmalig gebruikt." Een los onderdeel vervangen is er niet meer bij.Hoewel Stuiver al tegen de tachtig loopt, blijft hij sleutelen aan de oude radio's. "Op deze leeftijd moet je zorgen dat je aan het eind van elke dag kan zeggen: Het is een leuke dag geweest."