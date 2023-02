Het kan nog, maar de kans is klein: Noorderlicht boven Drenthe

Natuurfotograaf Karin Broekhuijsen gaat in ieder geval niet naar het Dwingelderveld om te kijken. "Ik heb wat anders te doen en in mijn tuin is het waarschijnlijk ook wel donker genoeg." Zelf verwacht ze niet veel van het noorderlicht vandaag. "Als Roland zegt 20 tot 30 procent dan ga ik daar niet voor rijden. Het is waarschijnlijk ook, zoals ze dat noemen, fotografisch noorderlicht."

Voor fotografisch noorderlicht moet je volgens Broekhuijsen allerlei capriolen uithalen om het noorderlicht te zien. "Met het blote oog ga je het niet zien, maar als je schiet met 6400 ISO dan zie je het wel. Nou, als je het er zo uit moet persen dan is voor mij de kunst eraf, want je hebt dan veel ruis op je foto."

Tips voor de amateurfotograaf

Toch moet je niet helemaal op je ogen afgaan. "Soms lijkt de lucht wat grijs en lijkt het of er geen noorderlicht is, maar als je dan een foto neemt, dan zie je het wel gewoon."

Broekhuijsen heeft nog wel wat tips voor mensen die toch besluiten om met hun camera op jacht te gaan naar het noorderlicht: "Neem een statief mee, zet je diafragma op en stel een lange sluitertijd in. Zorg er ook voor dat er niet veel strooilicht is, het moet donker zijn. Er zorg ervoor dat de horizon ver weg is, geen bomen in de buurt."

Ze raadt af om met een mobiele telefoon de donkerte in te gaan. "Ik vraag me af of dat wil, maar als je het probeert denk dan niet na één foto dat het mislukt is. Probeer het nog een paar keer. De derde keer kan het zomaar raak zijn."

Eenzame boom

Om een mooie foto te maken heeft Broekhuijsen wel een idee. "Als het een beetje mistig is, dan zoek je iets op met water. Dat spiegelt mooi. Dan pak je een eenzame boom en dan heb je een heel mooi plaatje."

Vanavond is volgens Van der Zwaag wel de allerlaatste kans om het dit jaar te zien. "Tot en met maart zit het er niet in, want je hebt dan ook te maken met volle maan. Dan is het zeker niet te zien." Hij gaat zelf vanavond ook nog wel even een kijkje nemen. "Normaal lig ik er om 23.00 uur wel in, maar ik blijf nu wel even wat langer op."