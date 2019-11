Djammen: Rauwe boerenrock van Kobus en de Rokkers

Het is min of meer de lijfspreuk van de band: "Lekker scheuren met alles wat snel is, daar gaat het over", verduidelijkt drummer Yorrick Veenstra. De singleis inmiddels uitgegroeid tot het credo van de band. Auto's, crossmotoren, bier en feesttenten. Die thema's grijpen terug op de Achterhoekse streektaalbands, zoals Normaal.De liedjes hebben geen diepzinnige thema's of tweede lagen. "Yorrick appt mij 's nachts nog weleens teksten door. Dan heeft hij die in één keer in de kop zitten. Dan moet er ook direct wat mee gebeuren", lacht frontman Alex Schuring. "Het gaat natuurlijk wel een beetje over de leuke dingen in het leven", zegt Yorrick. "Niet over taart met je schoonmoeder.""Het is gewoon cool als je samen iets moois wegzet", vertelt bassist Jenze Leistra. "Het is ook gewoon dondersgezellig." De rest stemt in. "Met elkaar op pad zijn", vult Alex aan. "Alles eromheen vind ik haast nog mooier dan optreden zelf", lacht Yorrick. "Na afloop lekker zuipen. Dat hoort er ook allemaal wel bij."De rest is het met hem eens. 'Bandje spelen' bevalt de heren en zoals het nu gaat, zo mag het wel. "Zolang je er lol aan hebt, moet je er nooit mee stoppen", besluit Schuring.Bekijk hier de hele uitzending van Djammen.