Geen wachtlijst meer voor huishoudelijke hulp in Assen

Wie in de gemeente Assen gebruik wil maken van huishoudelijke hulp, hoeft niet meer lang te wachten. Tot voor kort was er een lange wachtlijst, maar die is in een maand tijd verdwenen.

De belangrijkste reden hiervoor is dat zorgaanbieders er toch in geslaagd zijn personeel aan te trekken. Dat staat in een reactie van het college op schriftelijke vragen van GroenLinks.

Ondanks de verdwenen wachtlijst, houdt het college een slag om de arm. "De ervaring leert ook dat er grote fluctuaties zijn en dat het lastig is om te voorspellen", staat in de brief. "Zo is niet zeker of het extra personeel dat aanbieders hebben geworven ook daadwerkelijk blijft. Is dat niet het geval dan kan er binnen een paar weken opnieuw een wachtlijst zijn. Verder is niet bekend hoeveel inwoners in de toekomst huishoudelijke hulp aanvragen."