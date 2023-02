Meer dan 700 handtekeningen voor behoud van milieustraat Zweeloo

Twintig kilometer verder rijden en meer illegale afvaldumpingen in het bos. Daar vreest Dorpsbelangen Schoonoord voor als de milieustraat in Zweeloo sluit. De gemeente Coevorden gaat onderzoeken of de twee bestaande milleustraten vervangen kunnen worden voor één nieuwe centrale afvalstortplaats.

Roberto di Tolve van Dorpsbelangen Schoonoord heeft een petitie tegen de sluiting van de milieustraat in Zweeloo in het leven geroepen: "Voor de noordelijke dorpen in de gemeente Coevorden is de locatie Zweeloo perfect bereikbaar", zegt Di Tolve. "Het maakt wel even verschil als je zeven kilometer moet rijden, of 27 om je tuinafval weg te brengen."

Illegale dumpingen

Daarnaast leeft bij Dorpsbelangen Schoonoord de angst dat er meer afvaldumpingen in de natuur gedaan worden, als inwoners verder moeten rijden naar de stort: "Dan krijg je illegale dumpingen in de bossen in de gemeente. Daar zal Staatsbosbeheer ook niet blij mee zijn."