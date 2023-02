Zomervluchten van Eelde naar Sunny Beach, meer bestemmingen op komst

Groningen Airport Eelde krijgt er deze zomer een nieuwe vliegvakantie bij. Tussen 31 juli en 28 augustus gaan er vijf vluchten van de Drentse luchthaven naar de Bulgaarse kustplaats Boergas. De nieuwe bestemming moet worden gezien als een soort experiment, om te peilen of er ook in de toekomst animo voor de vliegreis is.

De keuze om op de stad aan de Zwarte Zee te vliegen is niet uit de lucht gegrepen, zegt Tom Roek, die zich voor Groningen Airport Eelde onder meer bezighoudt om nieuwe routes te ontdekken. "Corendon kwam met de suggestie voor Boergas op basis van andere populaire bestemmingen die onlangs zijn toegevoegd, zoals het Griekse eiland Rhodos en Dalaman in Turkije. Corendon moet natuurlijk wel over capaciteit beschikken om de vluchten uit te voeren en die kwam vrij", legt hij uit.

Als de vlucht twee maanden naar voren was gehaald, had de vlucht van Eelde naar Boergas in één klap kunnen uitgroeien tot een lucratieve bestemming voor eindexamenleerlingen. "Maar we weten niet of Corendon die overweging in optie heeft genomen", lacht Roek. "Als de vijf vluchten komende zomer positief verlopen, is het wel iets wat volgend jaar misschien tot de mogelijkheden behoort. Al moeten er ook vliegtuigen voor beschikbaar zijn."