Ondernemers Hoogeveen stemmen voor verlenging 'bruistaks'

Zo'n 78 procent van de ondernemers stemde voor de verlenging van de BIZ, 22 procent tegen. Waarom sommige ondernemers tegen zijn, weet wethouder Erik Giethoorn niet. "Misschien zien sommigen de meerwaarde er niet van in", zegt hij. "We proberen het iedereen naar de zin te maken, maar niet iedereen heeft het naar de zin. Dus sommige mensen denken dan: 'Ik heb geen zin om daaraan mee te betalen'."Wethouder Giethoorn is blij dat 78 procent wél voor heeft gestemd. "Dat is hartstikke mooi", reageert hij. Van het geld wordt onder meer de feestverlichting betaald. "Maar er worden ook evenementen van georganiseerd."De opkomst bij de stemming moest minimaal 50 procent zijn. Uiteindelijk bracht 70 procent van de ondernemers hun stem uit (vijf jaar jaar was dat nog 84 procent). Twee derde van de stemmers moest uiteindelijk 'ja' stemmen om de BIZ met vijf jaar te verlengen.Hoeveel ondernemers bijdragen aan de BIZ, is afhankelijk van de WOZ-waarde van hun pand. In totaal zit er 250.000 euro in het ondernemersfonds. Daarvan komt 35.000 euro van de gemeente.Overigens moet de Stichting Centrummanagement Hoogeveen wel op zoek naar een nieuwe centrummanager. De huidige manager zit er sinds 2009 en gaf aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.