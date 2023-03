Djammen: De sky is de limit voor Hannah Mae

Een van Hannah's dromen was een Top 40-hit. Dat is inmiddels gelukt. Samen met de Belgische zanger Metejoor, die in Vlaanderen razend populair is, heeft ze het nummer Wat wil je van me uitgebracht. "Dat nummer gaat echt mega-goed. We staan in de Top 40", zegt ze trots. "In België op nummer een."

Zowel Hannah als Metejoor werken samen met producersduo The Companions, ook bekend van Maan, Merol en Jaap Reseema. "Ik had samen met The Companions en Simon Leferink een liedje geschreven, Wat wil je van mij, het eerste stukje. En we dachten de hele tijd: er mist iets." Dat missen werd opgevuld door de stem van Joris van Rossem oftewel Metejoor. "Toen hoorde ik het en toen dacht ik: ja, dit is echt super vet. Dit is precies wat het nodig had."

The Sky is the Limit

"Ik heb eigenlijk altijd wel gedacht dat je groot moet dromen", vertelt Hannah. Wat wil je van me vloog dan ook zo de Nederlandse en Belgische Top 40 binnen en staat daar nog steeds. Hannah probeert zich stadig door het woud van aandacht te bewegen en dat gaat prima. "Ik heb een lieve vriend, Rowdy, die speelt ook met mij mee vandaag. En die zegt altijd: 'Beide voetjes in het veen'. En dan denk ik: ja, zo is het ook."

De zangeres legt uit dat ze veel nuchtere mensen om haar heen heeft en dat geeft rust. "En ik ben Drents hè, dat helpt ook." Een aantal van haar dromen heeft ze inmiddels waargemaakt, maar er blijft genoeg te dromen over, "Nog een keer de Top 40 zou ik wel heel cool vinden en ik zou heel graag nog een keer in de Ziggo Dome willen spelen, ooit. En Vrienden van Amstel, lijkt me heel gaaf om een keer aan mee te doen. Gewoon met al die verschillende artiesten samenwerken lijkt me echt de droom."

Of al die dromen waargemaakt gaan worden zal de tijd uitwijzen. De droom die Hannah vier jaar geleden op het zandpad achter haar huis had, in de voetsporen treden van Ilse DeLange, begint voorzichtig vorm te krijgen. Voordat het zover is heeft ze in ieder geval binnenkort nog een mooi optreden staan. "23 april heb ik mijn eigen bandshow in Hedon, in Zwolle. Dus niet in Drenthe, net niet, maar daar kijk ik echt heel erg naar uit. Het is mijn eerste show met band in een club. We zijn nu al druk aan het voorbereiden, de setlist is al gemaakt, allemaal ideeën; het wordt echt super leuk."