Speciale status voor honderden Molukse graven: 'Jammer dat onze ouders dit niet meemaken'

De graven van honderden Molukse KNIL-militairen en Molukse kinderen verdienen een bijzondere status. Met dat voorstel komen de gemeenten Assen en Midden-Drenthe. Het gaat in totaal om iets meer dan vierhonderd graven.

Voor de komende dertig jaar hoeft voor de graven niet betaald te worden en worden ze niet geruimd. Een stichting wordt opgericht voor het onderhoud. Een belangrijke boodschap, want het voorstel voelt voor veel Molukkers als erkenning van het verleden.

"Ze kunnen er niet meer omheen", vertelt Mietji Hully van de werkgroep die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor het behoud van de graven. "Het maakt deel uit van de koloniale geschiedenis." Hully is opgelucht, omdat ze niet had verwacht dat de burgemeesters overstag zouden gaan.

Op dienstbevel naar Nederland

In 1951 vertrok een grote groep Molukse KNIL-militairen met hun families vanuit Indonesië naar Nederland. Dat vertrek was niet vrijwillig, ze kwamen op dienstbevel. De Molukse soldaten hadden gevochten in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Omdat ze loyaal waren aan Nederland, konden ze na de Indonesische onafhankelijkheid niet langer blijven.

De integratie in Nederland verliep moeizaam. Het verblijf in Nederland zou namelijk tijdelijk zijn. Bij veel gezinnen stonden de koffers voor de terugreis naar de Molukken ingepakt. Klaar voor vertrek. De Nederlandse regering had de militairen en hun families beloofd dat ze terug zouden kunnen keren naar een eigen Molukse staat, maar dat gebeurde niet.

Schattenberg

De KNIL'ers werden samen met hun families geplaatst in woonoorden zoals bijvoorbeeld Schattenberg, het voormalig Kamp Westerbork. De omgebouwde barakken waar ze in leefden, waren niet ingericht voor een langdurig verblijf. In de woonoorden kwamen daarnaast ziektes voor. De kindersterfte was daardoor hoog. In de periode van 1951 tot 1970 overleden - voor zover bekend volgens het registratiesysteem van het Commissariaat Ambonezenzorg - 517 mensen in Nederland.

"De mensen die er verbleven, kwamen uit de tropen. Ze hadden geen eten, geen geld en geen dikke kleren. Toen waren de winters nog echt koud. We hebben het over de tijd dat er nog Elfstedentochten waren", vertelde Leo Reawaruw van stichting Maluku4Maluku vorig jaar aan RTV Drenthe. Reawaruw zette zich tot zijn dood in oktober vorig jaar onder meer in voor een beschermde grafstatus van Molukse KNIL-veteranen.