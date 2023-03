Provincie Drenthe gaf per persoon 577 euro uit: zo is dat verdeeld

Om precies te zijn: in 2021 gaf de provincie per persoon 170 euro aan natuur uit. In geen enkele Nederlandse provincie was dat zoveel. Achter Drenthe staat Groningen, daar gaven ze net iets meer dan honderd euro per inwoner uit aan de natuur.

Waarom is dat bedrag in Drenthe zo hoog? Het antwoord is het 'Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023'. Een plan om de natuur te herstellen, ter waarde van meer dan 70 miljoen euro in totaal.

Stikstof

De Drentse natuur moet worden hersteld, vanwege de stikstofuitstoot. Dat gebeurt door onder meer door het dempen van greppels en sloten, het opschonen van vennen en verwijderen van grond vol met fosfaten, staat op de site van Natuurmonumenten