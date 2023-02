Emmen stelt 230.000 euro beschikbaar voor sport, bewegen en gezondheid

Nieuwe materialen voor uitgebreidere sportlessen, een bijzondere clinic of een aanpak voor het werven van nieuwe leden. In de gemeente Emmen is er voor dit soort initiatieven dit jaar 230.000 euro beschikbaar.

De gemeente Emmen is één van de partners in het Sportakkoord Emmen Beweegt. "We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om actief te bewegen en gezond te leven. Dit stimuleren we graag vanuit het Sportakkoord", zegt wethouder Pascal Schrik. "De bijdragen zijn niet alleen bedoeld voor sportverenigingen of scholen. Iedereen met een goed plan kan zich melden."

Plannen indienen

Het Sportakkoord kan bijdragen aan kleine en aan grote plannen. Er kunnen bijdragen worden aangevraagd categorieën tot 500, 5.000 en 10.000 euro. Bewoners, scholen en bedrijven kunnen zich melden bij de buurtsportcoaches van de gemeente Emmen als zij hulp nodig hebben bij de aanvraag voor hun plannen. In 2022 werden 100 aanvragen ingediend.

Informatiebijeenkomst