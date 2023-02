Bestuurder bestelbus bestraft voor inrijden op stilstaand verkeer bij Westerbork

Door de klap liep een vrouw een verbrijzelde kaak en een bloeding in haar hoofd op. De vrouw verscheen, in tegenstelling tot de Emmenaar, twee weken geleden op zitting en vertelde de rechter dat ze nog niet was hersteld. Het was opmerkelijk dat de verdachte niet verscheen. Zijn zaak zou in januari dienen, maar de man vroeg toen om uitstel vanwege een geboekte vakantie. De rechter nam het hem kwalijk dat hij uiteindelijk niet is verschenen. "Hij lijkt geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen", zei de rechter.