CDA Drenthe: 'Welke informatie heeft de provincie over verontreinigd afvalwater?'

Eerder deze week berichtte RTV Drenthe over een lek bij een installatie van gas- en oliemaatschappij Wintershall DEA. Dit voorjaar werd daar een lekkage ontdekt, waardoor zwaar vervuild afvalwater kan ontsnappen. Ruim 220 miljoen liter afvalwater is daar in de bodem terechtgekomen.De provincie Drenthe werd daarop gewaarschuwd door het Duitse ministerie van Volksgezondheid. De gemeente Emlichheim zei eerder nog tegen de provincie dat het vervuilde water Drenthe niet zal bereiken.Het CDA in Provinciale Staten wil nu van het college weten welke informatie hierover bij de provincie bekend is. Ook wil de partij weten op welke wijze bewoners, boeren en andere organisaties in de gemeenten Coevorden en Emmen hierover zijn geïnformeerd. Het CDA vraagt zich verder af welke actie Gedeputeerde Staten hebben ondernomen nadat de oosterburen met het bericht kwamen en of er in Drenthe al metingen zijn verricht. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.In Noordoost-Twente wordt ook afvalwater geïnjecteerd in lege gasvelden. Dat afvalwater komt van de oliewinning in Schoonebeek. In tegenstelling tot Duits afvalwater, wordt Nederlands afvalwater niet gezuiverd en gaat het zo de grond in. Burgercomité Stop Afvalwater Twente vraagt zich na de lekkage in Duitsland af wat dit betekent voor de injectie in Twente en vreest ook hier lekkages.