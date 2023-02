Vrouw zou daklozen hebben geronseld om Hongaarse ex bang te maken

Tegen een 33-jarige vrouw uit Delfzijl is een gevangenisstraf van veertig maanden geëist omdat ze drie Assenaren zou hebben geronseld om haar Hongaarse ex-vriend onder druk te zetten. Tegen die mannen (27, 41 en 54 jaar) eist het Openbaar Ministerie (OM) dezelfde straf.

Bij een van de verdachten omvat de eis een voorwaardelijk deel van twaalf maanden. De vrouw had geld nodig en vond dat ze nog geld van haar ex tegoed had. "Ik moest kleding en huisraad verkopen om aan geld te komen. Hij hield me aan het lijntje."

'Ongeloofwaardig'

De vrouw geeft toe dat ze op 28 augustus 2020 een man thuis uitnodigde om haar bij te staan in een gesprek met haar Hongaarse ex. Vervolgens zou er ruzie zijn ontstaan, waarbij de vrouw haar uiterste best zou hebben gedaan om te voorkomen dat haar ex gewond zou raken. Het OM noemt dat verhaal 'volstrekt ongeloofwaardig'.

Uit het politieonderzoek blijkt dat er aanzienlijk meer zou zijn gebeurd. Laat op die augustusavond meldde zich een gewonde Hongaar op het politiebureau met ducttape om zijn handen en voeten. In gebrekkig Engels vertelde hij dat hij door drie gemaskerde mannen was mishandeld en beroofd in de woning van zijn ex-vriendin.

Verdachten

Er kwamen (naast de vrouwelijke verdachte) drie verdachten in beeld. Twee waren aanwezig tijdens de rechtszitting van vandaag. Een 41-jarige man was er niet, maar vertelde de politie destijds dat hij iemand tegenkwam tijdens uitvoeren van een taakstraf. Diegene vroeg hem of hij wilde helpen iemand bang te maken. "Mij werd geld beloofd als ik mee wilde helpen. We zijn met z'n drieën naar Assen gegaan." Een van de andere verdachten kende hij van de daklozenopvang van Cosis in Assen.

Deze 27-jarige verdachte (hij woont sinds kort in Valthermond) ontkent ook maar iets met de mishandeling en beroving te maken te hebben. Wel werd dna gevonden in de auto, waarmee hij van Delfzijl teruggebracht zou zijn naar Assen. "Ik stap in zoveel auto's", zei hij daarover. Zijn kompaan vertelde de politie echter dat ze van de vrouwelijke verdachte panty's kregen om over hun hoofd te doen. Ook zouden ze (met de vrouw) hebben geoefend hoe ze de Hongaar het best aan konden pakken.

2.000 euro

Het viel nog niet mee om de Hongaarse man te bewegen om zijn pincode af te geven. Toen de terugvechtende Hongaar (na met een pistool te zijn geslagen, geschopt en in zijn zij gestoken) eindelijk was vastgebonden met tape, wist de vrouwelijke verdachte de pincode van de rekening van haar ex los te krijgen.

De buit zou de vrouwelijke verdachte tegen zijn gevallen, aldus het politiedossier: er stond 2.000 euro op de rekening. Dat bedrag zou ze ter plekke naar zichzelf hebben overgemaakt. Kort na het incident zou de vrouw de auto van de Hongaar op haar naam hebben gezet. Een vierde 54-jarige verdachte (een goede vriend van de vrouwelijke verdachte die beide andere verdachten van Assen naar Delfzijl zou hebben gebracht) ontkent alle betrokkenheid.