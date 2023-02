4,5 jaar cel voor afranseling met hamer in Asser woning

Voor een afranseling met een hamer in een woning aan de Gouwe in Assen is een 38-jarige Assenaar veroordeeld tot een celstraf van vierenhalf jaar. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer werd ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De dertiger ontkende de aanslag met de hamer. Hij zei dat hij zelf was aangevallen, zich verdedigde en daarbij met blote handen had geslagen. Maar die uitleg past niet bij het letsel van het slachtoffer. De man had een schedelbreuk, een flinke hoofdwond en meerdere botbreuken. Bij de woning lag een bebloede hamer met dna-materiaal van de 38-jarige Assenaar. Die bleek zelf nagenoeg geen letsel te hebben.

Had dodelijk kunnen aflopen

De explosie van geweld had ernstig kunnen aflopen, zei de rechter. "Tot aan de dood aan toe". Zij vond poging tot doodslag bewezen. Uit niets bleek dat er sprake was van noodweer, zei de rechter. Ze vond het kwalijk dat de Assenaar uit het niets een ander neersloeg, die nota bene zijn gastheer was. De dertiger had tijdelijk een slaapplek in die woning.