Westerwolde wil 'asielbus' Ter Apel-Emmen houden

Gisteravond nam de gemeenteraad een motie aan om bij Qbuzz en het Rijk aan te dringen op behoud van de pendelbus, schrijft RTV Noord.Qbuzz stopt op 15 december met de speciale buslijn en bouwt de proef langzaam af. De bus stopt nu al niet meer voor het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar iets verderop bij de normale bushalte.De pendelbus is ingesteld om het aantal incidenten op reguliere buslijn 73 te verminderen. Tot nu toe is die proef succesvol, want er zijn sindsdien geen incidenten meer.Qbuzz liet eerder al weten te stoppen met de proef. Vanaf 15 december hangen er dan camera's in elke bus en reizigers kunnen in de bus geen kaartje meer kopen.Maar de gemeenteraad van Westerwolde wil de speciale buslijn naar Emmen behouden. "Ik heb er geen vertrouwen in dat camera's en niet contant betalen er voor zullen zorgen dat de problemen stoppen", betoogt Wim Eilert van de PvdA in Westerwolde. "Ik kan het niet meer uitleggen. Ik wil een toezegging dat die pendelbus weer terugkomt", stelt zijn geëmotioneerde partijgenoot Stienus Melis.Ook burgemeester Jaap Velema is 'teleurgesteld' dat de proef met de pendelbus stopt. "Het zou logischer zijn om de aparte lijn te handhaven", vertelt hij.De VVD-motie voor behoud van de pendelbus werd door bijna de hele raad van Westerwolde gesteund. Alleen GroenLinks stemde tegen.