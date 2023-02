Politie houdt verdachte (27) aan voor reeks inbraken in Meppel

Tot september vorig jaar stond de teller in Meppel op negentig inbraken en daarmee was de gemeente procentueel gezien de grootste stijger van Nederland. In de wijk Koedijkslanden werd 31 keer ingebroken, in het centrum ging het 24 keer fout en in de wijk Oosterboer 23 keer. Ook buiten de de stad Meppel sloegen de boeven regelmatig toe, zoals in Nijeveen, waar drie keer werd ingebroken. In december lijkt het aantal insluipingen te zijn gedaald.