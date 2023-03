Ontdekkingsreis in theatershow over Molukse geschiedenis nadert knallend einde

Kaartje ADAK 3 duurder

Het was nog maar de vraag of de voorstelling wel door kon gaan. Nadat het plan twee keer moest wijken vanwege corona en een keer vanwege de te korte voorbereidingstijd werden ook de kosten van de productie steeds hoger door de inflatie en alle eerder genoemde eisen. "Er moest een stikstofrapportage komen en de uitstoot moest nul zijn, de bussen moesten op biodiesel gaan rijden en berekend worden hoeveel verkeersbewegingen er zijn", legt Stellingwerf uit. "Plus inflatie: alles is duurder, dus er moest ook wel geld bij gezocht worden."

Menig bezoeker zal het dan wel gaan opvallen: het kaartje voor ADAK 3 kost meer dan de eerdere edities. Stellingwerf: "We proberen de prijs wel laag te houden. Als je met de bus gaat ben je van half zes tot elf onder de pannen en zitten vervoer, eten en de twee voorstellingen erbij in. Dan betaal je 47 euro. Ja, het is veel geld, maar je krijgt een beleving die je niet wil missen."

Onbekende wereld ontdekken

De vrijwilligers hebben er in elk geval alweer schik in. In de kledingcentrale staat de tafel vol met lekkernijen waaronder de bekende spekkoek. Waar sarongs in de mooiste kleuren en stoffen worden genaaid, worden ondertussen herinneringen opgehaald.

Vrijwilliger Wanja Ligthart haalt een leren stof, die bedoeld is voor een van de tassen voor de gidsen, onder de machine door. "Hollands Hoop was mijn eerste ervaring", vertelt ze. "Dat was ook een hele grote productie. Ik heb altijd in de zorg gewerkt en wilde graag iets praktisch doen. Ik vind het leuk om in de wereld die mij onbekend is, iets te doen."

Ontdekkingsreis

Dat is voor de acteurs niet anders. Bas Keizer en Chaya Pattiapon vervullen twee belangrijke rollen. Pattiapon is zelf half Indisch en half Moluks. "Ik ben zelf maar weinig met de verhalen opgegroeid. Het is voor mij een ontdekkingsreis: waar kom ik eigenlijk vandaan? Vorig jaar nog ontdekte ik dat mijn opa een winkeltje heeft gehad in Schattenberg."