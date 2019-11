Ook Assen in 't oranje tegen vrouwengeweld

Naast het stadhuis worden onder meer de Graansilo in het Havenkwartier, de Witterbrug en de Blauwe Klap oranje verlicht. De provincie Drenthe verlicht het Drents Museum in Assen. Verder worden er tijdens deze 16 dagen verschillende activiteiten georganiseerd.Eerder zeiden ook de gemeenten Emmen en Tynaarlo dit jaar aan te sluiten bij Orange the World. Vorig jaar deden Meppel, De Wolden en Emmen ook al mee.Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne begint op deze dag en eindigt op 10 december.Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden is een vast onderdeel van Orange the World. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje.