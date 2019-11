Genieten van paddenstoelen nu het nog kan

De excursie vond plaats in het privé-natuurgebied van paddenstoelenexpert Eef Arnolds. Vijf hectare voormalige landbouwgrond in de buurt van Holthe is helemaal ingericht voor de natuur. "Waar we nu staan was tot 1990 een aardappelakker. Verderop is de bouwvoor verwijderd en hier neergelegd. Dit bos is daarop geplant", aldus Arnolds.In de afgelopen jaren groeide het gebied uit tot één van de belangrijkste vindplaatsen van paddenstoelen van ons land. Arnolds: "We hebben net een kroonknotsje gevonden, een grote zeldzaamheid in Nederland. En elk jaar vind ik weer nieuwe. Ik heb nu zevenhonderd soorten gevonden op mijn terrein en ook dit jaar weer twintig nieuwe soorten."Het was een bijzonder paddenstoelenseizoen. Kort maar hevig volgens Arnolds. "We hadden eerst die extreem droge zomer, toen zag ik het al somber in. Maar in september regende het lekker en dan schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Binnen een paar dagen stond het hier vol. Elke keer weer ben ik verbaasd dat dat kan."Niet alleen in het gebied van Arnolds staan bijzondere paddenstoelen. In de buurt van Grolloo is onlangs een zwetende kaaszwam gevonden, een zeer zeldzame buisjeszwam die vooral op dood hout in naaldbossen voorkomt. Ook staat er een holsteelboleet , een kwetsbare boleet die in symbiose leeft met de lariks. Heb je zelf een unieke paddenstoel gezien? Geef dan je waarneming door via waarneming.nl