Noodgedwongen leerlingenstop voor Internationale Schakelklas Assen

Wat eerder dit jaar al dreigde, is definitief gebeurd. De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College in Assen heeft een leerlingenstop ingevoerd. Het besluit is genomen, omdat er geen plek meer is voor nieuwe vluchtelingen van 12 tot 18 jaar. Reden is gebrek aan personeel en ruimte.

ISK-directeur Karin Zwiers vindt het 'heel vervelend' dat ze met haar organisatie nieuwe instroom niet langer aankan, en tot deze 'drastische maatregel' is gekomen.

Vol tot aan zomer

"We kunnen niet anders", zegt ze. "De rek is er nu echt uit." Veertig scholieren staan inmiddels op de wachtlijst. En dat zal zeker tot aan de zomervakantie duren. "Het is natuurlijk niet goed dat deze kinderen bijna een half jaar niet naar school kunnen. En hoeveel meer er nog bijkomen de komende maanden, geen idee", zegt Zwiers.

De Internationale Schakelklas in Assen zit met 380 leerlingen 'overvol'. Afgelopen jaar was vooral de instroom vanuit landen als Oekraïne en Syrië groot. De scholieren krijgen vooral Nederlandse les en burgerschap, maar verder ook vakken als wiskunde, Engels, muziek, beeldende vorming en gymnastiek. De ISK bestaat uit 85 medewerkers, waarvan 65 leerkrachten.

Drie locaties

Sinds 2016 zit de ISK in een schoolgebouw aan de Merwedestraat in de wijk Pittelo. Maar door door de hoge instroom van asielzoekers, moest vorig jaar een groot kantoorpand erbij gehuurd worden aan de Industrieweg. Daar zitten alle lokalen ook alweer vol.

Inmiddels is een derde leslocatie in gebruik, dat is een vroegere kleuterschool aan de Van Echtenstraat. Twee klassen met in totaal dertig kinderen zijn daar ondergebracht. "Die stromen af naar het praktijkonderwijs. Zij kunnen wat moeilijker omgaan met een drukke leslocatie, dus dat is een rustige plek voor ze."

Zo zit de ISK dus verspreid over drie plekken in Assen, met 28 verschillende groepen. "Ook geen handige situatie natuurlijk. Maar meer ruimte is er niet. En het inplannen van lessen, verspreid over drie gebouwen, plus het inzetten van extra begeleiding, dat alles gebeurt door een te klein team. Maar zomaar ergens extra personeel vandaan halen, dat lukt ook niet", legt Zwiers uit. "Want er is overal een tekort."

Noodklok

In januari luidde de schooldirecteur al de noodklok bij RTV Drenthe, waarna vijf oud-onderwijzers zich aanmeldden bij de ISK Assen. "Dat was heel fijn. Want dankzij die uitbreiding konden we weer met drie nieuwe groepen beginnen. Maar we hebben nu wel het maximum bereikt. Zelfs met nieuwe leerkrachten erbij, zijn we niet gered."