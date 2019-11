Secretaris van jubilerend Mannenkoor Vries koninklijk onderscheiden

De inwoner van Vries staat in zijn omgeving bekend als iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en als een initiator. Behalve voor het mannenkoor is Groenwold (70) chauffeur van de Belbus van Stichting Trias, vrijwilliger bij Zwembad De Leemdobbe in zijn woonplaats, bestuurslid van Volksvermaken Vries en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer.Het Mannenkoor Vries is door Groenwolds inzet in de loop der jaren veranderd van een shantykoor in een mannenkoor. Hij zet zich op vele fronten in voor die vereniging. Na het concert in de dorpskerk kreeg hij het lintje opgespeld door burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.Groenwold is benoemd tot Lin de Orde van Oranje Nassau.