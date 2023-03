Streektaoldag bij RTV Drenthe

An het begun van de meertmaond streektaolmaond hold RTV Drenthe een streektaoldag: De Radio Drenthe Streektaoldag. We gaot daorbij wieder dan allèn het Drèents, er is andacht veur het hiele Nedersaksische taolgebied.

Dit taolgebied giet wieder dan allèn Drenthe en we prebeert met dizze dag de taol in dit hiele gebied veur het voetlicht te brengen. Zo bint der veer verschillende gasten die almaol een aandere Nedersaksische taol spreekt dan het Drèents. Met Femmy Woltman praot we over het Gieters (Giethoorns), Hans Keuper hef het over het Achterhoeks en Wia Buze over het Grunnigs.

Dikke priezen