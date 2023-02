Groot onderzoek naar bende die Thaise vrouwen in onder meer Assen seksueel uitbuitte

Het Openbaar Ministerie heeft een groot internationaal netwerk op de korrel dat Thaise vrouwen seksueel zou hebben uitgebuit. De zaak kwam in 2021 aan het rollen bij een controle in een massagesalon in Assen, waar enkele slachtoffers uit Thailand werden aangetroffen. Het politieonderzoek dat hierop volgde legde een internationaal netwerk bloot met vertakkingen in het Noorden van het land.

De dames werden aan het werk gezet in Leeuwarden, Assen en Zwolle. Vijf Thaise vrouwen deden aangifte van seksuele uitbuiting.

Onder valse voorwendselen naar Nederland

De vrouwen werden in Thailand geronseld en zijn vervolgens onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt. De officier van justitie zegt dat er meer aanhoudingen volgen. "Het is een omvangrijk onderzoek, te groot om iedereen tegelijkertijd aan te houden. Het gaat om onder meer garantstellers en huisvesters."

Vandaag besloot de rechtbank in Groningen de hechtenis van meerdere verdachten te verlengen. Zo blijft een 35-jarige Assenaar in de gevangenis vanwege zijn vermeende rol binnen de bende in 2021 en 2022. De Assenaar zou diverse Thaise vrouwen onderdak hebben geboden of huisvesting bij anderen hebben geregeld. Ook heeft de man twee vrouwen mishandeld, aldus het OM.

Verdachte Zwollenaren

Een 22-jarige Zwollenaar blijft eveneens in de gevangenis vanwege zijn vermeende rol binnen de bende. De man haalde het geld op bij de vrouwen, maakte advertenties, verzorgde de vliegtickets en regelde de condooms, aldus het OM. Hij zou vooral op aanwijzing hebben gehandeld van zijn vriendin die in Thailand zat, zo blijkt uit appverkeer.

De advocaat van de Zwollenaar stelt dat zijn cliënt zo snel mogelijk vrij gelaten moet worden. "Kijk nou eens wie hier zit. Hij kan het net droog houden. Ik weet nog goed dat we elkaar de eerste keer zagen. Een iel mannetje dat me me niet aan durfde te kijken, geen hand durfde te geven. De jongen ziet nu wat voor heftige shit er is gebeurd achter de voordeur. Hij deed wat zijn vriendin van hem vroeg", zo betoogde de advocaat.

Een ander vermeend bendelid uit Zwolle, die in die kringen ook wel King werd genoemd, stelde zijn woning ter beschikking waar de vrouwen aan het werk moesten. Ook reed hij de mensen naar klanten, aldus het OM en nam op den duur de rol binnen de bende over van zijn 22-jarige plaatsgenoot. King zegt dat hij dacht dat de vrouwen op vakantie waren, maar uit telefoongegevens blijkt dat hij geld ophaalde bij de slachtoffers en verwees naar hun sekswerk. King zit inmiddels vijf maanden vast.

Brabantse link