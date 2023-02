Rode posters prijken langs de wegen: 'Drenthe is het einde, Amen'

Inwoners van Dwingeloo zijn trots op Drenthe, maar degenen die wij spreken geven toe dat niet altijd hardop uit te spreken. Volgens een inwoner die net de slager uit komt hoeft dat ook niet. "Waarom moet dat? We willen ook niet te veel 'westerlingen' hier naar Drenthe. Het moet ook een beetje onder ons blijven."

Die man heeft geluk. Marketing Drenthe richt zich met deze campagne specifiek op de eigen inwoners. "In coronatijd hebben we gezien dat mensen steeds meer hun eigen omgeving ontdekken. We doen nog wel campagnes om mensen hiernaartoe te trekken, maar ook zodat Drenten zelf hier op pad gaan."